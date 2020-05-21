Украинский суд потребовал начать расследование против Байдена
Печерский районный суд Киева потребовал, что Генпрокуратура страны начала расследовать дело о возможном вмешательстве бывшего вице-президента США Джо Байдена в работу бывшего украинского генпрокурора Виктора Шокина. Соответствующее решение появилось на сайте единого реестра судебных решений.
Как говорится в документе, Байдена подозревают по ст. 343 УПК Украины «Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа».
Ранее Шокин заявил, что его пытались отравить ртутью. Причем подозрения потерпевшего подали также на Байдена, так как он расследовал дело компании Burisma, в которой работал сын американского политика Хантер Байден.
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