МИД России отрицательно оценил год правления Зеленского на Украине

МИД России отрицательно оценил первый год правления президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

В ведомстве считают, что Зеленский не реализовал заявленные в ходе предвыборной кампании реформы. В стране по-прежнему сохраняется режим, установленный экс-президентом Петром Порошенко.

Коррупции меньше не стало, обещанный мир на Донбассе так и не установлен, а олигархат оказывает сильное влияние на власть.

Зеленский, как отметили в МИДе, продолжает политику Порошенко в отношении зачистки информационного поля и сферы образования. В стране растет социальная напряженность, русофобия «получила новое дыхание».

Кроме того, действующий президент унаследовал от Порошенко страх перед радикально настроенным меньшинством националистов.

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