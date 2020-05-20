Зеленский сообщил о ведении переговоров с РФ об обмене заключенными после пандемии

В настоящее время Киев ведет переговоры с Москвой об обмене удерживаемыми лицами после завершения пандемии коронавируса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, слова политика приводит его пресс-служба.

«Честно говоря, я хочу, чтобы мы, несмотря на коронавирус, вернули наших политзаключенных, которые находятся в России или в тюрьмах Крыма», — подчеркнул украинский лидер.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лавров заявил, что РФ надеется на новый обмен пленными между Киевом и Донбассом

— В офисе Зеленского сообщили о подготовке новых списков пленных для обмена с Донбассом

— Зеленский сообщил о переговорах с РФ об обмене удерживаемыми лицами