Трамп заявил о своем разочаровании в Китае из-за пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочаровался в Китае из-за ситуации вокруг пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Он задался вопросом о том, почему COVID-19 не попал в другие районы Китая.

«Почему они помешали ему выйти за пределы Уханя, но они не помешали ему вырваться в остальной мир, в том числе в США.<...>И почему они не пустили нас, чтобы мы помогли им решить эту проблему. Так что я очень разочарован в Китае», — сказал Трамп.