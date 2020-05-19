Трамп заявил, что в США вакцина от коронавируса разрабатывается с опережением

Американский президент США Дональд Трамп заявил, что медики опережают график разработки вакцин и лекарств от коронавируса, пишет «Интерфакс».

«Мы делаем огромные шаги вперед в том, что касается методов терапии, препаратов для лечения и вакцин», — приводятся слова Трампа.

По словам президента, сейчас вакцины испытываются на первой и второй фазах.

В США коронавирусом заразились полтора миллиона, скончались почти 93 тыс., выздоровели 361 тыс. человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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