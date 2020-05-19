Вучич анонсировал открытие границ Сербии с 1 июня

Сербия откроет свои границы с 1 июня для поддержки экономики страны, при этом будут соблюдаться необходимые эпидемиологические меры. Об этом заявил президент сербского государства Александар Вучич во время Саммита четырехстороннего сотрудничества между Грецией, Болгарией, Румынией и Сербией, передает ТАСС.

«Общее соглашение по смягчению ограничений при пересечении границ является одним из ключевых элементов для поддержки экономики, особенно в области туризма», — подчеркнул Вучич.

В ходе заседания премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил открыть границы своей страны с 1 июня для деловых поездок, сезонных рабочих и членов семей, чьи родственники живут в другой стране, открытие же границ для туристов осуществится 15 июня.

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