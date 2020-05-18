Германия и Франция намерены инициировать реформирование ВОЗ

Германия и Франция планируют инициировать процесс реформирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с целью сделать ее более независимой от влияния отдельных государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана.

По его словам, Берлин и Париж хотят улучшить возможности организации по получению быстрой и достоверной информации о новых инфекциях.

«Это не самоцель, но это в интересах всего международного сообщества», — отмечает Шпан.

Сроки представления концепции реформирования организации министр не уточнил.

Он также добавил, что ВОЗ вносит решающий вклад в борьбу с пандемией нового коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США могут частично возобновить финансирование ВОЗ

— США могут создать альтернативу ВОЗ