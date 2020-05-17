Кличко рассказал о переговорах по созданию на Украине «Партии мэров»

Мэр Киева Виталий Кличко и мэр Днепра Борис Филатов рассказали, что перед местными выборами ведут переговоры с мэрами других городов о создании в стране новой политической силы, передает ICTV.

«Местное самоуправление на сегодняшний день нужно защищать, нужно отстаивать интересы общин, и мы рассматриваем сейчас разные варианты, каким образом мы смогли бы представить эту политическую силу», — сообщил Кличко.

По его словам, данная политическая сила пока носит условное название «Партия мэров».

Филатов отметил, что около 30% избирателей в стране разочаровались в существующих партиях и ищут им какую-то альтернативу.

«Партия местного самоуправления <...>, не мэров, а партия, которая защищает права местного самоуправления», — сказал он о новом проекте.

По данным телеканала, новая партия может появиться перед выборами в местные органы власти, которые состоятся 25 октября 2020 года.