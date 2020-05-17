Китайского посла в Израиле обнаружили мертвым в своем доме

Посол Китая в Израиле Ду Вэй найден мертвым в собственном доме в Герцлии утром в воскресенье, 17 мая. Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на представителя МИДа.

В настоящее время в доме дипломата находится полиция. По некоторым данным, посла нашли мертвым в кровати.

В посольстве Китая отметили, что пока не могут подтвердить эти сообщения.

Причина смерти дипломата пока неизвестна, правоохранители продолжают расследование.

Стоит отметить, что ранее Ду Вэй был послом КНР на Украине.

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