Оппозиция Украины просит Зеленского обосновать санкции против МГУ и Эрмитажа

Украинская партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» требует от президента страны Владимира Зеленского обоснований для введения санкции в отношении российских культурных и образовательных учреждений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление партии.

Партию интересует, какую конкретную угрозу для Украины представляют российские музеи и университеты, говорится в заявлении. При этом оппозиционеры уверены, что президент и его команда не сумеют предоставить рациональный ответ на данный вопрос.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ряда культурных и научных учреждений России. Под санкции, в частности, попали МГУ имени М. В. Ломоносова, Эрмитаж и ряд других учреждений.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ

— В МГУ оценили последствия украинских санкций

— В Госдуме назвали «безумием» санкции Украины против научных учреждений РФ