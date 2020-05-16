Постпред США при ОБСЕ перепутал фото депортации крымских татар и гетто в Польше

Постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор опубликовал на своей странице в Twitter фотографию из гетто в Польше, перепутав ее со снимком депортации крымских татар в 1944 году. На это указало посольство России в США.

Российское дипломатическое представительство в своем аккаунте в Twitter опубликовало снимок сообщения Гилмора с прикрепленной к нему фотографией и аналогичный снимок, опубликованный на сайте Музея памяти жертв Холокоста с подписью «Евреев из Лодзинского гетто сажают в грузовые поезда для депортации в лагерь смерти Хелмно. Лодзь, Польша, 1942-44».

Посольство напомнило, что подобную ошибку уже совершало представительство Украины в Вашингтоне. Впоследствии публикация Гилмора была удалена, вместо нее появилась новая с другой фотографией.