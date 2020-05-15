Эксперт прокомментировал перспективу введения дистанционного голосования в РФ

Профессор МГУ, политолог, исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов прокомментировал в интервью «Газете.Ru» перспективу введения дистанционного голосования.

«Многие страны сегодня уже используют технологию дистанционного голосования. Не далек тот день, когда это будет работать и у нас. В этом вопросе важно учитывать некоторые нюансы такой процедуры. Во-первых — обеспечение тайны голоса, а во-вторых — точность при подведении итогов, чистота таких выборов, контроль над ними», — рассказал Кузнецов.

В среду Госдума на пленарном заседании в приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.

Сегодня в этом ключе обсуждается множество интересных предложений. В частности, технология блокчейн.

Необходимо вести переговоры о том, как могла бы быть запущена наиболее эффективная система голосования. И важно обсудить эффективность этой системы: даст ли она приращение среди избирателей, которые будут фактически участвовать в голосовании, может ли эта система быть менее затратной экономически.

Но самое главное в этом вопросе не экономия, а увеличение доверия граждан к этой процедуре. То есть важно обеспечить чистоту и прозрачность такого голосования», — отметил Кузнецов.

Принятый в среду Госдумой законопроект был внесен группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой («Единая Россия»).