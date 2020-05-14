В Кремле не планируют массовое укрупнение регионов

Предположения о предстоящем массовом укрупнении регионов России не соответствуют действительности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации российского президента.

Подобные предположения появились после информации о намерении объединить Архангельскую область и Ненецкий автономный округ в единый субъект. По словам источника, тема укрупнения регионов отсутствует в повестке Кремля.

13 мая губернаторы Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум «О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа».

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