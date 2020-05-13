Instagram-аккаунт Кадырова заблокировали из-за санкций

Компания Facebok произвела блокировку Instagram-аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании.

Собеседник агентства уточнил, что Facebook являясь американской компанией действует в рамках санкционного законодательства США.

«В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями», — уточнил представитель Facebook.

Ранее социальная сеть уже блокировала страницу Кадырова в 2017 и 2018 годах. Также в 2017 году была заблокирована страница чеченского главы в Facebook.

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