Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за песни «Катюша»

Украинский посол в Турции Андрей Сибиха пригрозил, что страна может остаться без туристов из Украины после исполнения песни на курорте в Аланье в День Победы. Об этом он написал в Twitter.

По словам дипломата, местные власти поддержали «провокационные действия», которые якобы показывают неуважение к чувствам миллионов украинцев. Также он прикрепил к посту видео, на котором музыканты на передвижном транспорте исполняют песню «Катюша».

Сибиха отметил, что ему приятнее думать, что турецкие друзья были введены в заблуждение.

«Или украинские туристы больше не нужны?», — заключил посол.

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