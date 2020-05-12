Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу «евромайдана»

Печерский районный суд Киева во вторник, 12 мая, принял решение заочно арестовать бывшего украинского президента Виктора Януковича по делу «евромайдана». Трансляция судебного заседания велась на Youtube-канале «Судебная власть Украины».

Таким образом, было удовлетворено ходатайство прокуратуры о заочном избрании экс-лидеру страны меры пресечения в виде содержания под стражей по делу «евромайдана».

Судья Алексей Соколов, оглашая решение, сообщил, что Януковича заочно арестовали «в границах досудебного расследования до 10 июля 2020 года». При этом право внесения залога экс-президенту Украины не предоставлено.

Ранее суд в Киеве заочно арестовал Януковича по обвинению в «узурпации власти».

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