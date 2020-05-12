Саакашвили призвал США к участию в процессе реформ на Украине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/251/13076251/2020-05-06T000000Z_256903873_RC26JG9K0N7R_RTRMADP_3_UKRAINE-POLITICS-SAAKASHVILI-pic905-895x505-36347.jpg">

Новый глава украинского исполнительного комитета по реформам Михаил Саакашвили обсудил с представителем США участие американской стороны в процессе проведения реформ на Украине. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В ходе встречи Саакашвили и его заместителя с исполняющим обязанности посла США на Украине Кристиной Квин обсуждалась возможность «еще более тесного» вовлечения агентства США по международному развитию и непосредственно посольства в процесс реформирования.

7 мая 2020 года украинский лидер Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Зеленский ожидает скорых результатов от работы Саакашвили

— «Неординарные шаги»: Саакашвили встал между Грузией и Украиной