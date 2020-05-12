Саакашвили призвал США к участию в процессе реформ на Украине

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Новый глава украинского исполнительного комитета по реформам Михаил Саакашвили обсудил с представителем США участие американской стороны в процессе проведения реформ на Украине. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В ходе встречи Саакашвили и его заместителя с исполняющим обязанности посла США на Украине Кристиной Квин обсуждалась возможность «еще более тесного» вовлечения агентства США по международному развитию и непосредственно посольства в процесс реформирования.

7 мая 2020 года украинский лидер Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили руководителем Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.

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