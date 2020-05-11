В Совфеде назвали Климкина идеологом насаждения национализма на Украине

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Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал экс-главу украинского МИДа Павла Климкина идеологом насаждения украинского национализма после его слов о Дне Победы в России, сообщает РИА «Новости».

«Отношение нынешней официальной Украины ко Второй мировой войне – это реабилитация пособника Гитлера <...> И к этому Павел Климкин, будучи <...> одним из идеологов насаждения в стране крайнего национализма, прямо приложил руку», — сказал Клинцевич.

Он также назвал «кощунственными» слова украинского политика про то, что Украина бы не хотела повторения Второй мировой войны.

Ранее экс-глава украинского МИДа Павел Климкин выразил мнение, что Россия не имеет права отмечать День Победы над нацизмом. По его словам, Россия использует День Победы для того, чтобы «мобилизовать и раскручивать на новые войны».

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