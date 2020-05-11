Россотрудничество назвало провокацией сообщение СМИ Чехии про россиянина с «ядом»

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Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова считает провокацией публикации СМИ Чехии, в которых говорится, что исполняющий обязанности главы Россотрудничества в Праге якобы привез яд в республику. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее мнению, эти сообщения направлены на то, чтобы усилить отрицательную реакцию на ситуацию вокруг сноса памятника маршалу СССР Ивану Коневу.

«Эта история длится давно. Это, конечно, в чистом виде провокация... Есть силы, которые хотят усилить эту отрицательную реакцию, но в Чехии далеко не все такие», — сказала Митрофанова.

Она отметила, что представитель Россотрудничества в Чехии хорошо относится к республике и любит ее.

Ранее стало известно, что район Прага-6 снес памятник маршалу Коневу, который был установлен на средства жителей Праги в благодарность за то, что полководец приказал не применять тяжелую артиллерию во время освобождения города от фашистов в мае 1945 года и сохранил здания. Глава МИД России Сергей Лавров назвал эти действия «возмутительными и циничными».

27 апреля пражское издание Respekt со ссылкой на источник в спецслужбах заявило, что якобы в Прагу прилетел мужчина с российским диппаспортом, который имел в своем чемодане смертельный яд. Мужчина затем проследовал в российское посольство на ожидавшей его машине диппредставительства. По предположению еженедельника, яд мог предназначаться двум пражским политикам, которые связаны со сносом памятника маршалу Коневу и переименованием площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.

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