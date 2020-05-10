МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма
Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
«У американских чиновников не нашлось храбрости и желания хоть полусловом воздать должное неоспоримой роли и колоссальным несоизмеримым жертвам, которые понесли тогда Красная Армия и советский народ во имя всего человечества», – говорится в комментарии.
Реальные исторические факты не должны игнорироваться вне зависимости от субъективного отношения к СССР или современной России, подчеркивает министерство. В комментарии также отмечается, что российский МИД намерен «провести серьезный разговор» с официальными лицами США.
Ранее Белый дом в Instagram опубликовал видео, на котором президент США Дональд Трамп возлагает венок к Мемориалу Второй мировой войны. Запись сопровождалась подписью: «8 мая 1945 года США и Великобритания одержали победу над нацизмом. Американский дух всегда будет побеждать».
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