В Госдуме оценили планы Зеленского установить мемориальный колокол в Крыму
Планы президента Украины Владимира Зеленского установить мемориал в виде колокола на территории Крыма выглядят «кощунственно», заявил депутат Государственной думы России от Крыма Михаил Шеремет. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Украина не имеет никакого отношения к Крыму», – отметил депутат.
Шеремет призвал Зеленского «прекратить играть словами и вмешиваться в дела соседнего государства». Депутат также отметил, что властям Украины следует уделить внимание сохранению уже существующих памятников, напоминающих о победе советского народа над фашистским режимом.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении установить четыре колокола, в том числе в Донецке и Симферополе.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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