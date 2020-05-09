Премьер Грузии прокомментировал решение Тбилиси отозвать посла из Киева

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Грузия намерена разработать тактику защиты от решений бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, который недавно получил пост главы исполнительного комитета реформ Украины, именно для этого был отозван посол Теймураз Шарашенидзе из Киева. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передают «Новости Грузии».

Грузинский премьер отметил, что его страна не поставит под сомнение стратегическое партнерство с Украиной, братство стран и народов, несмотря на безответственность некоторых политиков.

«Мы отозвали посла только для того, чтобы пройти консультации на тему, как защитить наши отношения от авантюристов», — подчеркнул Гахария.

При этом он добавил, что опасается «вмешательства во внутренние дела Грузии» со стороны Саакашвили и намерен получить гарантии от Киева, что этого не произойдет.

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