МИД назвал вбросом публикации в прессе Японии о «высказываниях» Брежнева про юг Курил

Министерство иностранных дел России прокомментировало публикации в японской прессе о неизвестных ранее высказываниях генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева о принадлежности южной части Курильских островов. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство подчеркнула, что подобные «псевдосенсационные материалы» происходят не в первый раз. По мнению МИД, такие публикации делаются с целью укрепления позиции Японии на переговорах с Россией.

Кроме того, во внешнеполитическом ведомстве предположили, что среди инициаторов публикации могут быть и официальные лица Японии, и заявили, что авторы стремятся «выдавать желаемое за действительное».

«Любые инсинуации на эту тему, тем более со ссылками на «частные архивы» бывшего японского руководства, неуместны», — прокомментировали в МИД.

При этом ведомство указало на неоспоримость суверенитета России над всеми южными Курильскими островами.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «День победы над Японией»: Абэ поедет на парад за Курилами

— «США не помогут»: Японии не советуют воевать с РФ за Курилы

— «Не сражаемся друг с другом»: как движутся переговоры по Курилам