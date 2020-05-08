Режим ЧС введен в одном из районов Вологодской области из-за подтоплений
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что в Верховажском районе был введен режим ЧС. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».
Он отметил, что такое решение власти приняли из-за подтоплений почти 50 домов.
Кувшинников добавил, что подтопления были вызваны сильными дождями и весенним половодьем.
Кроме того, в результате действий стихии был установлен исторический максимум поднятия воды на реке Вага, который составил 621 сантиметр при критическом уровне в 500.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Уровень воды поднялся в Красноярском крае из-за аномального тепла