Лавров примет участие в видеоконференции с главами МИД СНГ 12 мая
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Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что глава ведомства Сергей Лавров примет участие во встрече с главами МИД СНГ. Об этом сообщает ТАСС.
Она отметила, что встреча впервые пройдет в формате видеоконференции.
Кроме того, Захарова добавила, что встреча состоится во вторник, 12 мая.
Официальный представитель российского МИД уточнила, что особое внимание в рамках встречи будет уделено теме 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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