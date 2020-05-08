В МИД Украины заявили о необходимости «химчистки» в отношениях с США
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Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что отношения Украины и США не заморожены, но нуждаются в «химчистке». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
«Но я бы эти отношения отдал в химчистку и вернул в очищенном, блестящем виде», — произнес он.
По его мнению, в качестве «химчистки» должны выступить дипломаты государств. Именно им предстоит «убрать пятна и сделать костюм, который будет идеально сидеть и отлично выглядеть».
Кулеба также добавил, что никаких знаков того, что американский лидер Дональд Трамп не желает общаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, нет.
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