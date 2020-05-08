Грузия отозвала посла из Киева после назначения Саакашвили

Грузия отозвала своего посла из Киева для консультаций после назначения экс-президента республики Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы МИД Давида Залкалиани.

По его словам, Тбилиси принял решение об отзыве посла по причине того, что Саакашвили осужден в Грузии и находится в розыске.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ в четверг, 7 мая.

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