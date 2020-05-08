Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа

Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии назначила президентские выборы в стране на 9 августа. Об этом сообщает госагентство «БелТА».

Отмечается, что за эту дату проголосовало большинство депутатов.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Лидия Ермошина предложила провести выборы в этот день.

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