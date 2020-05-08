ЦИК Белоруссии предлагает провести президентские выборы 9 августа

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Глава ЦИК Лидия Ермошина предложила провести выборы президента Белоруссии 9 августа, пишет агентство БелТА.

«В принципе было выработано единое мнение о проведении выборов 9 августа», — сказала Ермошина.

Отмечается, что решение было принято после консультаций политического руководства с ЦИК и Палатой представителей.

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