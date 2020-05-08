Додон счел политизированным решение КС Молдавии по кредиту от России

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Президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал решение Конституционного суда (КС) страны о признании соглашения о получении кредита от России неконституционным. Свою позицию глава государства высказал на странице в Facebook.

Додон назвал решение суда политизированным и обвинил КС в том, что он поддерживает интересы «политических кланов», а не интересы граждан страны. По словам президента, решение суда сильно ударило по бюджетным работникам и пенсионерам, а также по всей экономике страны в условиях пандемии коронавируса нового типа.

Ранее стало известно, что Конституционный суд Молдавии признал неконституционным соглашение о получении молдавской стороной кредита от России на сумму €200 млн.

Соглашение о предоставлении Россией кредита Молдавии было подписано 17 апреля 2020 года. 24 апреля Конституционный суд Молдавии приостановил закон о получении кредита.

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