Додон счел политизированным решение КС Молдавии по кредиту от России
Президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал решение Конституционного суда (КС) страны о признании соглашения о получении кредита от России неконституционным. Свою позицию глава государства высказал на странице в Facebook.
Додон назвал решение суда политизированным и обвинил КС в том, что он поддерживает интересы «политических кланов», а не интересы граждан страны. По словам президента, решение суда сильно ударило по бюджетным работникам и пенсионерам, а также по всей экономике страны в условиях пандемии коронавируса нового типа.
Ранее стало известно, что Конституционный суд Молдавии признал неконституционным соглашение о получении молдавской стороной кредита от России на сумму €200 млн.
Соглашение о предоставлении Россией кредита Молдавии было подписано 17 апреля 2020 года. 24 апреля Конституционный суд Молдавии приостановил закон о получении кредита.
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