Помпео обсудил ситуацию в Донбассе с главой МИД Украины
Госсекретарь США Майк Помпео и глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили ситуацию в Донбассе, сообщается на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов.
На встрече представителей двух страны обсуждались усилия Украины по дипломатическому урегулированию конфликта на востоке страны и итоги саммита глав МИД стран «нормандской четверки» 30 апреля, говорится в сообщении.
Помпео заверил Кулебу в поддержке американской стороной «суверенитета и территориальной целостности Украины» и заявил о намерении США оказывать давление, в том числе в виде санкций, на Россию, пока она «не выполнит Минские соглашения».
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