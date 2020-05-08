Помпео обсудил ситуацию в Донбассе с главой МИД Украины

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Госсекретарь США Майк Помпео и глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили ситуацию в Донбассе, сообщается на сайте Госдепартамента Соединенных Штатов.

На встрече представителей двух страны обсуждались усилия Украины по дипломатическому урегулированию конфликта на востоке страны и итоги саммита глав МИД стран «нормандской четверки» 30 апреля, говорится в сообщении.

Помпео заверил Кулебу в поддержке американской стороной «суверенитета и территориальной целостности Украины» и заявил о намерении США оказывать давление, в том числе в виде санкций, на Россию, пока она «не выполнит Минские соглашения».

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