Трамп предложил отобрать Пулитцеровские премии за статьи о сговоре с Россией

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Президент США Дональд Трамп заявил, что нужно отобрать Пулитцеровские премии у американских СМИ, получивших их за статьи о сговоре его штаба с Россией. Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.

«Всех этих так называемых «журналистов», которые получили Пулитцеровские премии, нужно заставить вернуть их. Они все переврали. Не было абсолютно никакого сговора с Россией», — заявил Трамп.

Ранее журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России.

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