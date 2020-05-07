Трамп предложил отобрать Пулитцеровские премии за статьи о сговоре с Россией
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Президент США Дональд Трамп заявил, что нужно отобрать Пулитцеровские премии у американских СМИ, получивших их за статьи о сговоре его штаба с Россией. Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.
«Всех этих так называемых «журналистов», которые получили Пулитцеровские премии, нужно заставить вернуть их. Они все переврали. Не было абсолютно никакого сговора с Россией», — заявил Трамп.
Ранее журналисты американской газеты The New York Times стали обладателями Пулитцеровской премией за критические статьи о России.
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