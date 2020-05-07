Помпео призвал Китай стать частью «цивилизованного мира», а не следовать судьбе СССР
Госсекретарь США Майк Помпео обратился к китайским властям с призывом принять решение о том, намерены ли они быть «частью цивилизованного общества». Соответствующее заявление он сделал в программе Стива Грубера, текст приводится на сайте госдепа.
Он отметил, что страны «цивилизованного мира» работают на благо всех народов.
«Или они (Китай. — примечание «Газеты.Ru») собираются делать то, что мы уже видели. Все мы знаем историю Советского Союза», — добавил Помпео.
Госсекретарь подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «совершит правильные поступки» для защиты американского народа, если Китай намерен продолжать действовать в соответствии с тем, что «авторитарные режимы делали с этой планетой в течение невыносимо долгого времени».
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