Чехия собирается усилить безопасность своих дипломатов в Москве

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Глава МИД Чехии Томаш Петржичек сообщил о планах страны усилить меры безопасности для дипломатов в России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, в чешское посольство в Москве будут направлены сотрудники службы безопасности из российского МИДа.

Петржичек также подчеркнул, что Чехия не получила ответа по поводу инцидентов в Москве и Санкт-Петербурге, связанных со сносом с Праге памятника маршалу Коневу.

До этого Чехия направила РФ ноту для обсуждения сложностей во взаимоотношениях.