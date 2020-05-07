Чехия собирается усилить безопасность своих дипломатов в Москве
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Глава МИД Чехии Томаш Петржичек сообщил о планах страны усилить меры безопасности для дипломатов в России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По его словам, в чешское посольство в Москве будут направлены сотрудники службы безопасности из российского МИДа.
Петржичек также подчеркнул, что Чехия не получила ответа по поводу инцидентов в Москве и Санкт-Петербурге, связанных со сносом с Праге памятника маршалу Коневу.
До этого Чехия направила РФ ноту для обсуждения сложностей во взаимоотношениях.