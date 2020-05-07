Минск оповестил посольство РФ о лишении аккредитации журналистов Первого канала

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Белорусский МИД официально проинформировал российское посольство в республике о лишение аккредитации съемочной группы Первого канала. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы российской дипмиссии Алексей Маскалев.

Уточняется, что лишили разрешения на съемку корреспондента Алексея Кручинина и его оператора Сергея Панасюка.

До этого стало известно, что комиссия белорусского внешнеполитического ведомства по аккредитации иностранных журналистов решила лишить аккредитации съемочную группу российского канала из-за «распространения информации, не соответствующей действительности».

Первый канал назвал данные действия «абсолютно безосновательными».