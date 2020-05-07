Помпео пожаловался премьеру Чехии на «враждебное влияние» России и Китая

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Американский госсекетарь Майк Помпео в беседе с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем выразил обеспокоенность в связи с «враждебным влиянием» России и Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы Госдепа США.

Во время обсуждения ряда вопросов с Бабишем Помпео подчеркнул, что со стороны Китая и России якобы увеличиваются пропаганда и враждебное влияние. При этом отмечается, что госсекретарь и ранее беспокоился из-за действий российской и китайской сторон.

«Помпео вновь подчеркнул обеспокоенность из-за усилившейся пропаганды и враждебного влияния», — говорится в документе пресс-службы.

Ранее Помпео после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что Россия демонстрирует «агрессивное поведение» в Арктике.

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