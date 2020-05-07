США хотят опубликовать 53 документа о российском «вмешательстве»

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И. о. главы национальной разведки США Ричард Гренелл уведомил председателя комитета по разведке палаты представителей США Адама Шиффа о наличии 53 стенограмм интервью о якобы вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на поступившее в его распоряжение письмо чиновника.

В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц. При этом утверждается, что «43 из 53 стенограмм были завершены к июню 2019 года». Остальные 10 стенограмм включали интервью со старшим сыном президента, экс-советником Трампа Стивом Бэнноном, зятем и советником президента Джаредом Кушнером, и т. д.

Источники рассказали телеканалу, что Шифф получил письмо Гренелла во вторник, 5 мая.

«Шифф находится в режиме паники», — сказал высокопоставленный представитель администрации Fox News.

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