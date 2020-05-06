Лавров обсудил с главой МИД Британии борьбу с COVID-19

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Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Великобритании Домиником Раабом борьбу с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Главы внешнеполитических ведомств обменялись поздравлениями по поводу приближающейся 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне.

Стороны подчеркнули необходимость использования опыта союзничества в мобилизации усилий мирового сообщества по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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