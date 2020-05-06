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МИД Белоруссии оставил без аккредитации съемочную группу «Первого канала» после того, как они сделали сюжет о коронавирусе COVID-19 в республике. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

По его данным, это случилось в среду, 6 мая.

«По закону МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры», — говорится в сообщении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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