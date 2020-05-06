Песков отказался оценивать подготовку США проекта по освоению Луны

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что администрация президента США Дональда Трампа готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он отметил, что в Кремле обратили внимание на данную информацию, однако она требует глубокого анализа с точки зрения международной правовой базы.

«Сейчас я оценку не буду давать», — заключил он.

До этого СМИ сообщили о том, что администрация Соединенных Штатов готовит проект международного соглашения о добыче ресурсов на Луне.

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