Депутаты гордумы приняли отставку мэра Нижнего Новгорода

Депутаты гордумы Нижнего Новгорода приняли досрочную отставку главы города Владимира Панова в связи с переходом на другую работу.

Заседание проходило в режиме видеоконференции.

В ходе голосования 39 депутатов высказались за досрочное сложение полномочий, 1 – против.

Панов поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и вспомнил подготовку города к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Губернатор отметил, что Панов уходит на другую работу, на повышение.

Ранее источники сообщали, что Панов переходит на работу в госкорпорацию «Росатом».

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