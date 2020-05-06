Трамп рассказал, почему у него бессонница
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не может уснуть по ночам, так как думает о погибших от коронавируса американцах. Об этом сообщает телеканал ABC.
По его словам, у него бессонница, потому что он постоянно думает об этом.
Обращаясь к соотечественникам, потерявшим из-за коронавируса близких, Трамп сказал, что любит их и пообещал одержать победу над коронавирусом.
«У нас есть враг, и мы должны его победить», — добавил президент США.
По последним данным в США погибли около 71 тыс. человек.
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