Трамп рассказал, почему у него бессонница

<img src="//img.gazeta.ru/files3/71/13073071/2020-04-22T000000Z_267732576_RC2E9G954KZX_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA-pic905-895x505-78109.jpg">

Президент США Дональд Трамп заявил, что не может уснуть по ночам, так как думает о погибших от коронавируса американцах. Об этом сообщает телеканал ABC.

По его словам, у него бессонница, потому что он постоянно думает об этом.

Обращаясь к соотечественникам, потерявшим из-за коронавируса близких, Трамп сказал, что любит их и пообещал одержать победу над коронавирусом.

«У нас есть враг, и мы должны его победить», — добавил президент США.

По последним данным в США погибли около 71 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1,2 миллиона

— Трамп пообещал вскоре раскрыть происхождение коронавируса

— Трамп дал новый прогноз по смертности от COVID-19 в США