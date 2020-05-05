В Офисе Зеленского рассказали об «азиатском турне» президента после пандемии

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Замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква рассказал о планах Владимира Зеленского после снятия введенных в рамках борьбы с распространением нового типа коронавируса COVID-19 ограничений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что украинский лидер собирается налаживать контакты в азиатском направлении. Так после снятия ограничений Зеленский намерен совершить ряд дипломатических визитов в Азию.

«Когда у нас будут сняты запреты на передвижение в условиях коронавируса, безусловно, мы будем планировать азиатское турне президента», — уточнил Жовква.

По его словам, Азия является одним из приоритетных направлений по развитию международных отношений. Украинские власти намерены укрепить сотрудничество с Китаем, Индией и Японией.

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