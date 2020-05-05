Лукашенко пригласил президентов бывшего СССР приехать в Минск на парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил в Минск глав государств бывшего Советского Союза на парад Победы.

Лукашенко публично заявил, что ждет в гости президентов других стран 9 мая. «Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза», — цитирует его «БелТА».

По его мнению, президенты должны собраться в Белоруссии, так как республика «первая приняла удар» и «была стерта с лица земли».

«Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне», — добавил Лукашенко.

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