Лукашенко пригласил президентов бывшего СССР приехать в Минск на парад Победы
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил в Минск глав государств бывшего Советского Союза на парад Победы.
Лукашенко публично заявил, что ждет в гости президентов других стран 9 мая. «Публично приглашаю глав государств, хотя бы бывшего Союза», — цитирует его «БелТА».
По его мнению, президенты должны собраться в Белоруссии, так как республика «первая приняла удар» и «была стерта с лица земли».
«Это самая пострадавшая республика - живой памятник войне», — добавил Лукашенко.
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