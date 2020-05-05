Трамп назначил посла в Бельгии представителем США при Евросоюзе

Посол в Бельгии Рональд Гидвиц был назначен исполняющим обязанности представителя США при ЕС. Об этом решении президента США Дональда Трампа говорится в заявлении американского госсекретаря Майка Помпео, размещенном на сайте Госдепа.

По словам Помпео, Гидвиц в этой должности «будет продвигать прочное партнерство США и ЕС, особенно в достижении скорейшего восстановления от пандемии COVID-19», в то же время «продвигая наши общие интересы и ценности по всему миру».

Как отмечается, Гидвиц также останется на посту посла в Бельгии.