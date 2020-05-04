Песков: мероприятия 9 Мая с участием Путина не будут массовыми
Мероприятия, на которых будет присутствовать президент России Владимир Путин 9 мая, не будут массовыми. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрий Пескова.
В этот день российский лидер возложит цветы к Вечному огню и сделает обращение ко всем россиянам.
«Очевидно, что это не будет массовое мероприятие. Президент сам возложит цветы и сам выступит, поэтому в данном случае никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет», — подчеркнул представитель Кремля.
Он отметил, что по-другому президент поступить не может.
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