Песков: мероприятия 9 Мая с участием Путина не будут массовыми

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Мероприятия, на которых будет присутствовать президент России Владимир Путин 9 мая, не будут массовыми. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрий Пескова.

В этот день российский лидер возложит цветы к Вечному огню и сделает обращение ко всем россиянам.

«Очевидно, что это не будет массовое мероприятие. Президент сам возложит цветы и сам выступит, поэтому в данном случае никаких нарушений эпидемиологических режимов не будет», — подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что по-другому президент поступить не может.

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