Рейтинг Зеленского упал в два раза за год президентства
Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал в два раза за год на посту. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Так, если бы Зеленский баллотировался в апреле 2020 года, за него проголосовали бы 42,6% избирателей. В то время как на выборах 2019 года он получил поддержку 73,22% граждан.
Согласно данным опроса, вторым в президентской гонке стал бы экс-президент Петр Порошенко, он бы набрал 14,9%, третьим — представитель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко (12,2%).
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