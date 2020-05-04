ЦИК Казахстана прекратил депутатские полномочия Дариги Назарбаевой

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Центризбирком Казахстана прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой — дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.

«4 мая 2020 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, на котором было принято постановление «О прекращении полномочий депутата Сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Д. Н.», — говорится в сообщении.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил Назарбаеву с должности спикера сената страны.

Дарига Назарбаева — старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Ее деятельность в парламенте республики началась в 2012 году. Председателем Сената парламента была избрана в 2019 году.

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