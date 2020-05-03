Посольство РФ отреагировало на заявление МИД Украины по трагедии в Одессе

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В посольстве России на Украине заявили, что Киев вместо того, чтобы пытаться исправить ситуацию и добиться прогресса в наказании виновных в трагедии в Одессе в 2014 году, предпочитает искать причины случившегося «в пресловутых кознях Москвы». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское диппредставительство.

Российские дипломаты отметили, что при этом Киев также обвиняет Россию «в неких тайных замыслах против Украины».

«Разумеется, делается это голословно и на основе не имеющих ничего общего с реальностью предположений», — заявили в посольстве, комментируя заявление МИД Украины о ситуации с расследованием гибели 48 человек в Одессе.

Там указали, что хотя бы на основе свидетельских показаний очевидцев и видеоматериалов «можно без особого труда» выяснить имена тех, кто спланировал и совершил этот погром, и «наказать его организаторов и исполнителей».

Ранее в украинском МИДе заявили, что Россия является единственной страной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.

2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами «антимайдана» с футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также радикалами «евромайдана». В результате столкновений погибли 48 человек, более 250 — пострадали.

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