ЦТАК раскрыло подробности появления Ким Чен Ына на публике
Государственное информационное агентство КНДР (ЦТАК) привело подробности первого за 20 дней появления на публике лидера КНДР Ким Чен Ына.
Высший руководитель посетил церемонию открытия завода по производству удобрений в городе Сунчхон 30 апреля. Он разрезал красную ленточку и начал махать всем присутствующим.
«Все участники бурно кричали «Ура!», приветствуя уважаемого высшего руководителя», — добавляет ЦТАК.
После этого северокорейский лидер прогулялся по цехам нового завода, где ему рассказали о том, как производится фосфор и удобрения для сельского хозяйства. Лидер КНДР назвал запуск завода «важным моментом вывода химической промышленности страны на более высокую стадию».
Впервые СМИ Гонконга сообщили о смерти Ким Чен Ына 25 апреля. По некоторым данным, он умер после операции на сердце, которая прошла неудачно. Это произошло из-за того, что руки хирурга якобы сильно дрожали. Позднее глава Корейской ассоциации дружбы и специальный представитель комитета по культурным связям КНДР Алехандро Као де Бенос назвал сообщения о смерти главы Северной Кореи ложными. Также спустя сутки The Guardian со ссылкой на данные спутника написал о нахождении поезда, который мог принадлежать Ким Чен Ыну, в курортном городе на восточном побережье Северной Кореи.
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