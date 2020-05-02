ЦТАК раскрыло подробности появления Ким Чен Ына на публике

<img src="//img.gazeta.ru/files3/972/12866972/AP_19213324971779-pic905-895x505-5289.jpg">

Государственное информационное агентство КНДР (ЦТАК) привело подробности первого за 20 дней появления на публике лидера КНДР Ким Чен Ына.

Высший руководитель посетил церемонию открытия завода по производству удобрений в городе Сунчхон 30 апреля. Он разрезал красную ленточку и начал махать всем присутствующим.

«Все участники бурно кричали «Ура!», приветствуя уважаемого высшего руководителя», — добавляет ЦТАК.

После этого северокорейский лидер прогулялся по цехам нового завода, где ему рассказали о том, как производится фосфор и удобрения для сельского хозяйства. Лидер КНДР назвал запуск завода «важным моментом вывода химической промышленности страны на более высокую стадию».

Впервые СМИ Гонконга сообщили о смерти Ким Чен Ына 25 апреля. По некоторым данным, он умер после операции на сердце, которая прошла неудачно. Это произошло из-за того, что руки хирурга якобы сильно дрожали. Позднее глава Корейской ассоциации дружбы и специальный представитель комитета по культурным связям КНДР Алехандро Као де Бенос назвал сообщения о смерти главы Северной Кореи ложными. Также спустя сутки The Guardian со ссылкой на данные спутника написал о нахождении поезда, который мог принадлежать Ким Чен Ыну, в курортном городе на восточном побережье Северной Кореи.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ким Чен Ын впервые появился на публике после слухов о смерти

— Трамп отреагировал на первое за 20 дней появление Ким Чен Ына на публике